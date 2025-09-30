Haberler

Raylı Sistem Teknolojileri Çağrı Programı Başvuru Süresi 31 Ekim'de Sona Eriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Raylı Sistem Teknolojileri Çağrı Programı için son başvuru tarihinin 31 Ekim olduğunu duyurdu. 14 Temmuz'da başlayan başvurular, yenilikçi projelere toplamda 500 milyon lira destek sağlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanlığı, Raylı Sistem Teknolojileri Çağrı Programı'na başvuru için son tarihin 31 Ekim olduğunu bildirdi.

Başkanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, çağrı programına ilişkin bilgi verildi.

"UDHAM-RS-2025-01: Raylı Sistem Teknolojileri Çağrı Programı" başvuruları için geri sayımın 14 Temmuz'da başladığı belirtilen açıklamada, son başvuru tarihinin 31 Ekim olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Elektronik haberleşmeden enerji verimliliğine, otonom teknolojilerden sürdürülebilir malzeme ve yapı teknolojilerine kadar raylı sistemlere yönelik yenilikçi projelere toplamda 500 milyon lira destek. Yenilikçi projeleriniz için bu fırsatı kaçırmayın." ifadeleri kullanıldı.

