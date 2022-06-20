Son dakika! Raylardan geçen yaşlı kadın ölümden döndü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yaşlı bir kadın, tüm uyarılara rağmen rayların üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada az daha trenin altında kalıyordu. İstasyondaki polisin dikkati sayesinde yaşlı kadın ölümden döndü.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Lalitpur'da yaşlı bir kadın, tüm uyarılara rağmen rayların üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Yaşlı kadın rayların üzerindeyken istasyona gelen treni fark eden 59 yaşındaki Kamlesh Kumar Dubey adlı polis memuru, son anda kadını istasyondaki platforma çekerek hayatını kurtardı. Yaşlı kadının ölümden döndüğü anlar anbean istasyondaki güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, Hindistan Demiryolları Bakanlığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Kadının hayatı, RPF personelinin uyanıklığı ve çabukluğu sayesinde kurtarıldı! Herkes bir platformdan diğerine geçmek için yaya köprüsünü kullanmalı" ifadeleri kullanılarak, vatandaşlar hayatlarını tehlikeye atan bu tür pervasız davranışlardan kaçınmaya çağırıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel