Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Raydan çıkan Kabataş-Bağcılar tramvayı yeniden raylara oturtuldu

Raydan çıkan Kabataş-Bağcılar tramvayı yeniden raylara oturtuldu

Güncel Haberler

Kabataş-Bağcılar tramvayı, Sultanahmet ile Gülhane durakları arasındaki virajda raydan çıktı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden raylara oturtulan tramvay, bulunduğu yerden götürüldü.

Rayından çıkan Kabataş- Bağcılar tramvayı, ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden raylara oturtularak bulunduğu yerden götürüldü.

Kabataş istikametine seyir halinde olan tramvay, dün akşam Sultanahmet ile Gülhane durakları arasındaki virajda raydan çıkmıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen teknik ekiplerin uzun çalışmaları sonrası tramvay, yeniden raylara oturtularak bulunduğu yerden götürüldü.

Tramvayın raydan çıkması nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Bağcılar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title