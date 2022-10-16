RAUF GERZ'İN MOTOSİKLETÇİ DOSTLARI; CEZA YETERSİZ

Trafik kazasında hayatını kaybeden Rauf Gerz için bir grup motosikletçi, Kadıköy İskelesi'nde bir araya geldi. Rauf Gerz'in oğlu Atahan Gerz'in de bulunduğu grup adına açıklama yapan Supereva Riders'ın Başkanı Muhammet Kurt, "Arkadaşımız ve can yoldaşımız Rauf Gerz'i elim bir motosiklet kazasında 4 Nisan 2022 tarihinde kaybettik. Yüreğimiz soğumamıştır. Rauf'un trafik canavarına bir hiç uğruna kurban gitmesini gözümüzde halen kurumamış yaşlar, içimizde tarif edilemez bir ağırlıkla hissetmeye devam ediyoruz" dedi.

"KISA TUTUKLULUĞUN SÜRÜCÜLERİ CAYDIRDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

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ÇARPAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 3 AYLIĞINA EL KONULMASINA KARAR VERİLDİ

Savunmasında 25 yıllık TIR şoförü olduğunu belirten Yüksel Çalkam, "Trafiğin yoğunlaşması nedeniyle trafikten kurtulmak için ikinci şeritten dördüncü şeride geçiş yaptığını, motosikleti görmediğini ve gördüğünde her şey için çok geç olduğunu" söyledi. Gaziosmanpaşa 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Yüksel Çalkam, 11 Ağustos 2022'de "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu kaldığı süre dikkate alınan Çalkam'ın 4 ay sonra tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Çalkam'ın ehliyetine 3 ay süreyle el konulmasına karar verdi. Rauf Gerz'in ailesi, bu karara itirazda bulunarak istinafa başvurdu.