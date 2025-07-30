Ratko Mladic'in Erken Tahliye Talebi Reddedildi

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in sağlık sorunları gerekçesiyle serbest bırakılma talebini reddetti.

IRMCT, 83 yaşındaki eski Bosnalı Sırp General Mladic'in "zaruri insani gerekçeler" nedeniyle erken tahliye talebini reddeden kararını açıkladı.

Kararda, Mladic'in sağlık durumunun yaşına bağlı olarak hassas olduğu ancak istikrarlı seyrettiği belirtilirken "Mladic yaşamının sonuna yaklaşmakta ancak akut terminal bir hastalıktan muzdarip değil." ifadesi yer aldı.

Mladic'in Lahey'deki Birleşmiş Milletler (BM) tutukevinde ve hastane bölümünde gerekli tıbbi bakımı alabileceğine hükmedilen kararda, "mevcut düzenlemeler, onun özel durumuna göre uyarlanmış yüksek kaliteli bakım sağlamaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

???????Mladic'in sağlığının düzenli olarak izlenmeye devam edileceği ve gerekli önlemlerin alındığı vurgulanan kararda, durumunun gelişimine göre aile ziyaretlerinin kolaylaştırılabileceği aktarılarak "Mladic'in tutukluluğu insanlık dışı ve aşağılayıcı değildir" sonucuna varıldı.

Kararda, Bosna savaşındaki rolü ve özellikle 1995'te Srebrenitsa soykırımından sorumlu bulunan Mladic'in ömür boyu hapis cezasının 14 yıldan fazlasını çektiği belirtildi.

Bosna Savaşı boyunca Sırp askerlerinin komutanlığını yapan, hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın bir köyünde yakalanarak Lahey'e teslim edilmiş, 2017'de soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilmişti.