RASTGELE HAVAYA ATEŞ AÇTI, SAKLANDIĞI SERADA YAKALANDI

Antalya'da dün gece evinin penceresinden rastgele ateş eden Mustafa Ş. (33), ihbarla gelen polise de ateş açtı. Bir süre sonra 'teslim olacağım' diyerek arka pencereden kaçan Mustafa Ş., saklandığı serada yakalanıp gözaltına alındı. Olay, saat 21.30 sıralarında Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Koca Ahmet Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Mustafa Ş., av tüfeğiyle evinin penceresinden rastgele ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mustafa Ş.'nin müdahale etmek isteyen polislere de ateş açması üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Evin etrafındaki polislerden de çelik yelek giymeleri istendi. Bu sırada polis ekipleri megafon ile 'Mustafa seni dinleyeceğiz, sana zarar vermeyeceğiz, kapıya çık konuşalım' diye anons etti. Yaklaşık 3 saatin ardından Mustafa Ş., polislere teslim olacağını söyledi. Evden çıkmak için hareketlenen Mustafa Ş. bu kez arka pencereden çıkarak çalılıklar arasında izini kaybettirdi. Bunun üzerine polis, dronla ve seraların içerisinde Mustafa Ş.'y'i aramaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından bir serada olduğu belirlenen Mustafa Ş., etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Mustafa Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel