RASTGELE ATEŞTE 16 YAŞINDAKİ KENDAL'I ÖLDÜRENE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, MOTOSİKLETİ KULLANANA 42,5 YIL HAPİS TALEBİ

FATİH'te rastgele sıkılan kurşunun başına isabet ettiği 16 yaşındaki Kendal Yıldız'ın ölümüne neden olan olayla ilgili motosikletli iki şüpheli hakkında dava açıldı.

16 yaşındaki Kendal Yıldız, çalışmak için Diyarbakır'dan İstanbul'a gelmişti. Annesine yardımcı olmak için bir kebapçıda işe başladı. 19 Kasım 2022 tarihinde iş yeri sahibi Kendal'ın yorulduğunu düşünerek mesaisini bir saat erken bitirerek evine gitmesini söyledi. İşten çıkan Yıldız, Simitçi Şakir Sokak üzerindeki iş yerinde çalışan kuzenlerinin yanına gitti. Yıldız sokağın girişine geldiğinde motosikletli iki kişiden biri hedef gözetmeden kalabalığa doğru ateş etti. Kurşun o sırada olay yerine gelen Kendal Yıldız'ın başına isabet etti. Yıldız kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kendal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden ve görgü şahitlerinin ifadelerinden şüpheliler Barış Gündüz ve Yunus Emre Aydın'ı tespit etti. Motosikleti kullanan şüpheli Yunus Emre Aydın yakalanırken, Barış Gündüz olaydan 12 gün sonra yakalandı.

OLAY "NE BAKIYORSUN" SATAŞMASIYLA ÇIKMIŞ

KENDAL OLAY YERİNE SONRADAN GELMİŞTİ

AMACININ KORKUTMAK OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, şüpheli Barış Gündüz hakkında "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, üç kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Hakaret" ve "Ruhsatsız silah taşımak" suçlarından da toplam 28 yıl 4 aydan 52 yıla kadar hapsi istendi. Gündüz'e yardım ettiği belirtilen şüpheli Yunus Emre Aydın'ın ise "Çocuğu kasten öldürmeye yardım" ve üç kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan toplam 28 yıl 6 aydan 42 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar.