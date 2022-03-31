Rastgele ateş açıp, o anları cep telefonuyla kayda aldırdılar

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da tabancalarla rastgele ateş açıp, o anları başka bir kişiye cep telefonu ile kayda aldıran 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Olay, İnegöl ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Tabancalarla rastgele ateş açan 3 kişi, o anları da bir başkasına cep telefonu ile kayda aldırdı. İhbar üzerine polis ekipleri, şüphelilerden 2'sinin Can K. (21) ile Serhan E. (16) olduğunu belirledi. Ekipler, 2 şüpheliyi suç aleti silahlarla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.