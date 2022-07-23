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Rasim Özdenören yarın toprağa verilecek

AA - Hilal Uştuk - Güncel
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Rasim Özdenören yarın toprağa verilecek

"Çok Sesli Bir Ölüm", "Çözülme", "Gül Yetiştiren Adam", "Denize Açılan Kapı", "Uyumsuzlar" ve "Kent İlişkileri"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda önemli esere imza atan Rasim Özdenören, yarın toprağa verilecek.

"Çok Sesli Bir Ölüm", "Çözülme", "Gül Yetiştiren Adam", "Denize Açılan Kapı", "Uyumsuzlar" ve "Kent İlişkileri"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda önemli esere imza atan Rasim Özdenören, yarın toprağa verilecek.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 82 yaşında vefat eden yazar, yarın Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

AA / Hilal Uştuk - Güncel

Ankara Üniversitesi Eyüp Sultan Camii Rasim Özdenören Güncel Haberler

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