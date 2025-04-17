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Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yurtdışı Çıkış Yasağı

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Bolu'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, sevk edildiği mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'da, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu Adliyesi'nde SEGBİS bağlantısı ile verdiği ifadenin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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