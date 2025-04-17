Rasim Ozan Kütahyalı Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Bolu'da 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Bolu'da, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu Adliyesi'nde SEGBİS bağlantısı ile verdiği ifadenin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel