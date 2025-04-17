Rasim Ozan Kütahyalı Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Başsavcılıkça, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasına ilişkin hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda polis ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde gözaltına alınan Kütahyalı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Ardından getirildiği Bolu Adliyesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Kütahyalı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiri talep edildi.
SEGBİS aracılığıyla Ankara'da nöbetçi hakimlikte ifade veren Kütahyalı, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.