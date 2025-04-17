Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı için karar verildi
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı
Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı

Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e '7 soru 7 cevapla' 505 PKK'lı yanıtı
Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız

Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali! AB ve Çin'e el uzattı

Rasim Ozan Kütahyalı Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılıkça, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasına ilişkin hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda polis ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde gözaltına alınan Kütahyalı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Ardından getirildiği Bolu Adliyesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Kütahyalı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiri talep edildi.

SEGBİS aracılığıyla Ankara'da nöbetçi hakimlikte ifade veren Kütahyalı, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.