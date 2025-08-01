Raşid el-Gannuşi Cezaevinde Açlık Grevine Başladı

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Tunus'ta Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, Gazze Şeridi'nde süregelen savaş ve ablukanın sona ermesi için dayanışma amacıyla cezaevinde açlık grevine başladı.

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin, İsrail'in yaklaşık 22 aydır abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım savaşına karşı dayanışma amacıyla cezaevinde açlık grevine başladığı bildirildi.

Gannuşi'nin avukatlarından oluşan savunma heyetinden yapılan açıklamada, "Savunma heyeti olarak, kamuoyunu Sayın Raşid el-Gannuşi'nin bu günlerde Gazze ile dayanışma amacıyla açlık grevine başladığı konusunda bilgilendirmek isteriz." denildi.

Açıklamada, Gannuşi'nin bu adımı, Filistin direniş gruplarının çağrısı üzerine, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması ve soykırım ile açlığa son verilmesi için baskı oluşturma amacıyla attığı ifade edildi.

Raşid el-Gannuşi, 17 Nisan 2023'te güvenlik güçlerinin evine düzenlediği baskının ardından gözaltına alınmış, akabinde hakkında "devlet güvenliğini tehdit eden açıklamalar" nedeniyle açılan davada mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 332 Filistinli hayatını kaybetti, 147 bin 643 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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