Rashida Tlaib'den Kongre'ye Gazze Çağrısı: Açlık Bir Savaş Silahı!

ABD'li Kongre üyesi Rashida Tlaib, İsrail'in Gazze Şeridi'nde açlığı "savaş silahı" olarak kullandığını belirterek, Kongre'ye, "soykırıma" verilen desteği durdurma çağrısında bulundu.

Tlaib, Temsilciler Meclisi kürsüsünde yaptığı konuşmada, İsrail'in sıkı abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşananlara işaret etti.

İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ne gıda, ilaç ve yakıt girişini kasıtlı olarak engellediğini belirten Tlaib, "Gazze'nin tüm nüfusu kıtlık yaşıyor ve yarım milyon Filistinli felaket boyutlarına ulaşan açlıkla karşı karşıya." dedi.

Tlaib, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle şimdiye kadar en az 66 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "İsrail hükümeti açlığı bir savaş silahı olarak kullanıyor." diye konuştu.

Birleşmiş Milletlerin (BM), ABD ve İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfına (GHF) ait yardım alanlarını "ölüm tuzağı" olarak nitelendirdiğini hatırlatan Tlaib, "İsrail askerleri bile çoğu çocuk olan silahsız sivillerin kasten hedef alınması için emir aldıklarını itiraf etti." dedi.

Tlaib, "Bu bir oyun değil. Bunlar insan. Bu deliliği durdurmalı ve Gazze'deki soykırıma desteği kesmeliyiz." ifadesini kullandı, harekete geçmesi için Kongre'ye çağrıda bulundu.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana BM ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfını devreye sokarak sözde yardım dağıtımı yapıyor. Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor. Oysa Gazze'de günlük en az 500 yardım tırına ihtiyaç duyuluyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanının ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırımı aralıksız sürüyor.