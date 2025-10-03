Rashida Tlaib'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Tepki

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Rashida Tlaib, İsrail'in Küresel Sumud Filosu yolcularını yasa dışı alıkoymasına tepki göstererek, yolcuların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ABD Kongresinin Filistin asıllı tek üyesi olan Tlaib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yaptı.

Tlaib, açıklamasında, "İsrail hükümeti, aralarında yaklaşık 20 ABD vatandaşının da bulunduğu Küresel Sumud Filosu'nun 450'den fazla yolcusunu yasa dışı bir şekilde alıkoydu. Onların derhal serbest bırakılmasını ve İsrail tarafından gözaltında tutulurken kötü muamele ve işkenceden korunmalarını talep etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Demokrat Kongre üyesi, açıklamasında ayrıca, " Gazze'deki kuşatma ve soykırıma derhal son verin." vurgusunu yaptı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.