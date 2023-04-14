Rapor: Rejim Suriye'de depremlerin etkilediği bölgelere 132 kez saldırdı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi güçlerinin, Suriye'nin kuzeybatısında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere 6 Şubat'tan sonra, en az 132 kez saldırı düzenlediğini bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi güçlerinin, Suriye'nin kuzeybatısında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere 6 Şubat'tan sonra, en az 132 kez saldırı düzenlediğini bildirdi.

Sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, Suriye'nin kuzeybatısında 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelere Esed rejimi güçlerince gerçekleştirilen bombardımanlara ilişkin rapor yayımladı.

Esed rejimi güçlerinin, felaketin ertesi günü Mare ilçe merkezinin çevresini topçu saldırısıyla hedef aldığı anımsatılan raporda, "Rejim, Suriye'de depremlerin etkilediği bölgelere 132 kez saldırdı. 6 Şubat-10 Nisan arasında yapılan bu saldırılardan 29'u cephe hatlarından uzaktaki bölgeleri hedef aldı." ifadeleri yer aldı.

SNHR raporunda, söz konusu saldırılarda 5 sivilin yaşamını yitirdiği, 42 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

???????Depremlerde Suriye'de, yarısından fazlası muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde olmak üzere, en az 3 bin 688 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 749 kişi yaralandı.