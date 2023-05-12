Rapor: Myanmar ordusunun işlediği cinayetler savaş suçu teşkil edebilir

Myanmar'daki askeri yönetimin işlediği suçları inceleyen insan hakları kuruluşu Myanmar Witness, kullanılan aşırı şiddetin savaş suçu teşkil edebileceğini açıkladı.

Washington Post'un haberine göre, Myanmar Witness raporunda, Myanmar askeri yönetiminin insan hakları ihlali ve savaş suçu teşkil eden bazı eylemlerine yer verildi.

Raporda, askeri yönetime karşı direnişin merkezi kabul edilen Sagaing bölgesindeki köylerdeki katliamların ve kullanılan aşırı şiddetin insanlık suçu kategorisinde ele alınabileceği kaydedildi.

Askeri yönetimin, toplu katliam, işkence, tecavüz ve daha birçok şiddet olayına başvurduğu ifade edilen raporda, söz konusu eylemlere, askeri yönetime direnenlere gözdağı vermek amacıyla başvurulduğu ileri sürüldü.

Raporda, işlenen cinayetlere ilişkin, "Kısa bir dönem dışında, yarım asırdır ordu tarafından yönetilen bir ülke için bile, son yıllarda savaşın barbarca bir dönüş yaptığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Sagaing bölgesinde yaşanan katliamlar ve şiddet olaylarında sivillerin de etkilendiği belirtilen raporda, bölgelerden kaydedilen görüntülerin "sistematik bir aşırı şiddet kullanımı" olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi halen tutuklu bulunuyor.