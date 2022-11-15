Rapor: İsrail'de 2021'de 3,5 Milyon İnsanı Beslemeye Yetecek Kadar Gıda İsraf Edildi

KUDÜS, 15 Kasım (Xinhua) -- İsrail'de Pazartesi günü yayınlanan gıda israfına ilişkin ulusal bir rapor, ülkede 2021 yılında yaklaşık 21,3 milyar şekel (6,21 milyar ABD doları) değerinde 2,6 milyon ton gıdanın israf edildiğini ortaya koydu.

KUDÜS, 15 Kasım (Xinhua) -- İsrail'de Pazartesi günü yayınlanan gıda israfına ilişkin ulusal bir rapor, ülkede 2021 yılında yaklaşık 21,3 milyar şekel (6,21 milyar ABD doları) değerinde 2,6 milyon ton gıdanın israf edildiğini ortaya koydu.

Çevre Koruma Bakanlığı ve İsrail merkezli gıda kurtarma kuruluşu Leket Israel'in desteklediği, muhasebe ve danışmanlık firması BDO Israel'in yazdığı rapor, israf edilen gıdanın, hacim olarak İsrail'in yıllık gıda üretiminin yaklaşık yüzde 37'sine eşdeğer olduğunu gösterdi.

Leket Israel, yaklaşık 9,5 milyon nüfuslu bir ülke için bunun, israf edilen miktarla bir yıl boyunca yaklaşık 3,5 milyon kişinin beslenebileceği anlamına geldiğini kaydetti.

Rapora göre; gıda kaybı ve israfının çevresel maliyeti, doğal kaynakların kaybı, kirletici gaz emisyonları ve atık arıtma da dahil olmak üzere geçen yıl 3,6 milyar şekele ulaştı. Bu arada israf edilen gıdanın yaklaşık yüzde 42'si ya da 7,5 milyar şekel değerindeki kısmı kurtarılabilir ve yenilebilir durumdaydı.

Gıda tasarrufunun ekonomik, sosyal ve çevresel faydalarının detaylandırıldığı raporda, böyle bir çabanın İsrail ekonomisi için yılda 5 milyar şekel tasarruf sağlayabileceğine dikkat çekildi.

Raporda bu nedenle, 2030 yılına kadar gıda israfını yüzde 50 oranında azaltmak için ulusal bir hedef belirlenmesi, vergi teşvikleri ve zorunlu gıda bağışları gibi politika araçları önerildi.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg'in "Hükümet çapında bir hamleyle bu zorluğun üstesinden gelebiliriz" sözleri de aktarıldı.