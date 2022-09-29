Rapor: Dünyadaki kuş türlerinin yarısının popülasyonu geriliyor, 8 türden biri risk altında
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BirdLife International tarafından dört yılda bir yayınlanan Dünya Kuşlarının Durumu raporunda dünyadaki kuş türlerinin karşı karşıya olduğu tehlikeler ve biyolojik çeşitliliğin genel durumu ele alınıyor.
BirdLife International tarafından dört yılda bir yayınlanan Dünya Kuşlarının Durumu raporunda dünyadaki kuş türlerinin karşı karşıya olduğu tehlikeler ve biyolojik çeşitliliğin genel durumu ele alınıyor
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel