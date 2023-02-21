Rapor: Daha Güçlü El Nino Etkisi Antarktika'nın Geri Dönüşü Olmayacak Şekilde Erimesine Neden Olabilir

KANBERRA, 21 Şubat (Xinhua) -- Avustralya'da yapılan bir araştırma, gelecekte daha güçlü El Nino olaylarının Antarktika'daki buz sahanlıklarının ve buz tabakalarının geri döndürülemez şekilde erimesine neden olabileceği konusunda uyardı.

KANBERRA, 21 Şubat (Xinhua) -- Avustralya'da yapılan bir araştırma, gelecekte daha güçlü El Nino olaylarının Antarktika'daki buz sahanlıklarının ve buz tabakalarının geri döndürülemez şekilde erimesine neden olabileceği konusunda uyardı.

El Nino, tropikal doğu Pasifik Okyanusu üzerinde meydana gelen El Nino Güney Salınımı'nın (ENSO) daha sıcak aşaması. Daha soğuk olan La Nina aşamasıyla birlikte, El Nino dünya çapındaki hava koşullarını etkiliyor.

Ulusal bilim ajansı olan Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü tarafından Salı günü yayınlanan yeni çalışma, ENSO'nun değişkenliğinin okyanus yüzeyine yakın ısınmayı azalttığını ancak daha derin suların ısınmasını hızlandırdığını gösterdi.

Çalışmanın baş yazarı Cai Wenju, bulguların Antarktika'nın iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğinin anlaşılmasını ilerletmek için kritik olduğunu söyledi.

"İklim değişikliğinin ENSO'nun büyüklüğünü artırması ve hem El Nino'yu hem de La Nina'yı daha güçlü hale getirmesi bekleniyor" diyen Cai, "Bu yeni araştırma, daha güçlü El Nino'nun Antarktika sahanlığında derin suların ısınmasını hızlandırabileceğini, buz sahanlıklarının ve buz tabakalarının daha hızlı erimesine neden olabileceğini gösteriyor" diye konuştu.

Cai, modellemenin, bu süreçte yüzen deniz buzunun kenarlarındaki ısınmanın yavaşladığını ve yüzeye yakın deniz buzunun erimesini yavaşlattığını da ortaya koyduğunu söyledi.

Cai ve ekibi, yüksek emisyon senaryosu altında 31 iklim modelini inceledi.

Artan ENSO değişkenliğine sahip olan modeller, daha az yoğun batı rüzgarlarının bir sonucu olarak derin ve daha sıcak suların yükselmesinde azalma olduğunu, bunun da okyanus yüzeyinin daha yavaş ısınmasına yol açtığını gösterdi.

Araştırmanın ortak yazarı Monash Üniversitesi'nden Ariaan Purich, ENSO değişkenliğinin küresel iklim için geniş etkileri olabileceğini söyledi.