Rapor: Çinliler 1 Mayıs Tatilinde Yurtdışını Tercih Edecek

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- China Daily tarafından yayımlanan bir rapora göre, Çin'in Kovid-19 önlemlerine yönelik düzenlemelerinin ardından, Çin halkının turizme yönelik güçlü talebinin bir yansıması olarak önümüzdeki 1 Mayıs tatilinde dış turizmde büyük bir canlanma bekleniyor.

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- China Daily tarafından yayımlanan bir rapora göre, Çin'in Kovid-19 önlemlerine yönelik düzenlemelerinin ardından, Çin halkının turizme yönelik güçlü talebinin bir yansıması olarak önümüzdeki 1 Mayıs tatilinde dış turizmde büyük bir canlanma bekleniyor.

Salı günü haberleştirilen raporda, bu yıl 29 Nisan'da başlayacak ve 3 Mayıs'ta sona erecek olan tatil boyunca insanların seyahat etmeye güçlü bir istek göstermesi nedeniyle Çin'in turizm endüstrisinin artmaya devam edeceği ifade edildi.

Çin menşeli seyahat portalı Tuniu'nun raporuna göre, Tayland, Yeni Zelanda ve Maldivler gibi istikametler Çinli turistler için popüler seçenekler olmaya devam ediyor. Mısır ve Fransa gibi Afrika ve Avrupa'daki bazı yerlerin ise, optimize edilmiş Kovid-19 yönetim politikaları sayesinde havayollarının kapasitelerini iyileştirmesiyle daha fazla ziyaret edilebileceği belirtiliyor.

Ülkenin önde gelen çevrimiçi seyahat acentesi Trip.com Group analisti Fang Zexi, "Bastırılmış seyahat arzusu, 1 Mayıs tatilinde kendini gösterecek ve hem yurt içi hem de denizaşırı istikametler büyük seyahat ve tüketim talebinden payını alacak" dedi.

Trip.com Group'a göre, Perşembe gününden itibaren 1 Mayıs tatili seyahatleri için yapılan rezervasyon sayısı 2019 kayıtlarını geride bıraktı. Sayı, geçen yılın aynı dönemine göre ise yedi kat arttı.

China Daily, Perşembe günü Trip.com'daki denizaşırı rezervasyonların bir yıl öncesine göre 18 kat arttığını da ekledi.