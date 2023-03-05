Rapor: Çin Yabancı Yatırımları Ülkeye Çekmek İçin Çabalarını Artıracak

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin hükümeti çalışma raporuna göre Çin yabancı yatırımları ülkeye çekmek ve yatırımları etkin şekilde kullanmak için çabalarını artıracak.

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin hükümeti çalışma raporuna göre Çin yabancı yatırımları ülkeye çekmek ve yatırımları etkin şekilde kullanmak için çabalarını artıracak.

Pazar günü ulusal yasama organına sunulan raporda, Çin'in pazara erişimini genişleteceği, modern hizmetler sektöründe açılmaya devam edeceği, yabancı sermayeli şirketlere ulusal muamele sağlayacağı, yabancı sermayeli şirketlere yönelik hizmetleri iyileştireceği ve önemli yabancı sermayeli projelerin başlatılmasını kolaylaştıracağı belirtildi.

Rapora göre Çin, Kapsamlı ve Yenilikçi Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması (CPTPP) ve diğer yüksek standartlı ekonomik ve ticari anlaşmalara katılmak için aktif adımlar atacak ve ilgili kuralları, düzenlemeleri, yönetimi ve standartları proaktif bir şekilde benimseyerek kurumsal açılımı istikrarla genişletecek.