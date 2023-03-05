Rapor: Çin Tahıl Üretimini İstikrara Kavuşturarak Kırsal Canlanmayı Artıracak

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Heilongjiang eyaletinin Suihua kentindeki bir tahıl ticareti şirketinde kalite testi için yeni hasat edilen soya fasulyelerinden numune alan personel, 25 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin bu yıl tahıl üretimini istikrara kavuşturup kırsal canlanmayı artırmayı hedefliyor.

Pazar günü ulusal yasama organına sunulan hükümet çalışma raporunda ülkenin, toplam tahıl ekim alanını istikrarlı seviyede tutmayı ve tahıl üretim kapasitesini 50 milyon ton artırmak için yeni bir girişim başlatmayı planladığı belirtildi.

Rapora göre Çin, tohum sanayini güçlendirecek, ayrıca tarım bilimi, teknolojisi ve ekipmanlarının gelişimini destekleyecek.

Raporda, kırsal gelirlerin artırılması için daha fazla kanal oluşturulması amacıyla yerel özelliklere sahip kırsal sektörlerin canlandırılması yönünde de çağrıda bulunuldu.

Raporda, "Yoksulluğun giderilmesinde kazandığımız başarılar, yoksulluğun yeniden geniş çaplı nüksetmesini önlemek için pekiştirilerek genişletilmeli" ifadesi yer aldı.