Rapor: Çin Son Beş Yılda Gıda Güvenliğini Sağladı ve Kırsal Canlanmayı Artırdı

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin hükümeti çalışma raporuna göre ülke son beş yılda gıda güvenliğini sağladı ve kırsal canlandırma stratejisini güçlü şekilde uygulamaya koydu.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Linyi kentine bağlı Pingyi ilçesindeki Bianqiao kasabasında buğday tarlasında çalışan çifçi görülüyor, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wu Jiquan/Xinhua)

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin hükümeti çalışma raporuna göre ülke son beş yılda gıda güvenliğini sağladı ve kırsal canlandırma stratejisini güçlü şekilde uygulamaya koydu.

Ulusal yasama organına Pazar günü sunulan çalışma raporuna göre, ülke son beş yılda yüksek standartlı tarım arazisi alanını 30,4 milyon hektar artırdı, ayrıca ekim, dikim ve hasat işlemlerindeki makine kullanım oranını yüzde 67'den yüzde 73'e çıkardı.

Raporda, kırsal alanda harap durumdaki 24 milyondan fazla evin yıllar içinde yeniden inşa edildiği de bildirildi.