Rapor: Çin Son 5 Yılda Halkın Refahını İstikrarlı Şekilde Artırdı

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin hükümet çalışma raporuna göre, ülkede son beş yılda halkın refahını artırmak ve sosyal programların gelişimini hızlandırmak için somut adımlar atıldı.

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin hükümet çalışma raporuna göre, ülkede son beş yılda halkın refahını artırmak ve sosyal programların gelişimini hızlandırmak için somut adımlar atıldı.

Pazar günü ulusal yasama organına sunulan raporda, ülkenin eğitime yönelik yıllık bütçe harcamalarını GSYİH'nın yüzde 4'ünün üzerinde tuttuğu ve öğrenci başına harcamalarda önemli artış kaydettiği belirtildi.

Rapora göre, kırsalda yaşayanlar ve çalışmayan kentliler adına temel sağlık sigortası için kişi başına yıllık devlet sübvansiyonu 450 yuandan 610 yuana çıkarıldı. Ayrıca temel sağlık sigorta planı kapsamında acil ihtiyaç duyulan daha fazla ilacın geri ödemesinin yapılması onaylandı.

Raporda ayrıca, Çin'in uzun yıllar boyunca emekliler için temel emeklilik yardımları ile kırsalda yaşayanlar ve çalışmayan kentliler için asgari temel yaşlılık yardımlarını artırdığı belirtildi.