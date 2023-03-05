Rapor: Çin Ordusu Askeri Kabiliyetlerini Geliştirecek

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin hükümeti çalışma raporunda, Çin silahlı kuvvetlerinin, Halk Kurtuluş Ordusu'nun 2027 yılındaki yüzüncü kuruluş yıl dönümü hedefleri doğrultusunda, Parti ve halkın kendisine verdiği görevleri yerine getirebilmek amacıyla askeri operasyonlar düzenlemek,...

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin hükümeti çalışma raporunda, Çin silahlı kuvvetlerinin, Halk Kurtuluş Ordusu'nun 2027 yılındaki yüzüncü kuruluş yıl dönümü hedefleri doğrultusunda, Parti ve halkın kendisine verdiği görevleri yerine getirebilmek amacıyla askeri operasyonlar düzenlemek, muharebe kapasitesini artırmak ve askeri kabiliyetlerini geliştirmek için çalışması gerektiği belirtildi.

Pazar günü ulusal yasama organına sunulan raporda, silahlı kuvvetlerin tüm yönleriyle askeri eğitim ve hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırması, yeni bir askeri stratejik rehberlik geliştirmesi, muharebe koşulları altında eğitime daha fazla enerji ayırması, ayrıca askeri çalışmaları her yönde ve alanda güçlendirmek için iyi koordine edilmiş çaba göstermesi gerektiği bildirildi.