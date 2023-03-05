Rapor: Çin Konut ve Tıbbi Bakım Alanlarında İyileştirmeler Yapacak

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin hükümeti çalışma raporuna göre, Çin bu yıl konuttan tıbbi bakıma kadar çeşitli sektörlerde devamlı olarak iyileştirmeler yapacak.

Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'nin Luyang bölgesindeki bir akıllı sağlık merkezinde bir sağlık çalışanı, bölge sakinine raporunu gösterirken sağlık tavsiyelerinde bulunuyor, 15 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ge Chuanhong/Xinhua)

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin hükümeti çalışma raporuna göre, Çin bu yıl konuttan tıbbi bakıma kadar çeşitli sektörlerde devamlı olarak iyileştirmeler yapacak.

Pazar günü ulusal yasama organına sunulan raporda Çin'in, konut destek sistemini iyileştireceği, insanların ilk evlerini satın almalarına veya konut durumlarını iyileştirmelerine destek olacağı ve yeni kent sakinleri ile gençlerin konut sorunlarının çözülmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Raporda ayrıca, daha kaliteli tıbbi kaynakların topluluk düzeyine kanalize edileceği ve bölgeler arasında daha eşit bir şekilde dağıtılacağı vurgulandı.

Rapora göre Çin, kadınların, çocukların, yaşlıların ve engellilerin meşru hak ve menfaatlerini korurken, yaşlı bakım hizmetlerini iyileştirme ve doğumla ilgili destekleyici politikaları geliştirme sözü veriyor.