Rapor: Çin'in Üst Düzey İmalat Sektörü Güçlü Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin Halka Açık Şirketler Birliği tarafından yayınlanan bir rapora göre, Çinli üst düzey imalat şirketleri son yıllarda güçlü bir ivme kazanarak daha yüksek bir piyasa değerine ulaştı ve denizaşırı pazarlarda etkisini genişletti.

BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin Halka Açık Şirketler Birliği tarafından yayınlanan bir rapora göre, Çinli üst düzey imalat şirketleri son yıllarda güçlü bir ivme kazanarak daha yüksek bir piyasa değerine ulaştı ve denizaşırı pazarlarda etkisini genişletti.

Rapora göre, A-hisselerine kote üst düzey imalat şirketlerinin sayısı 2017 sonunda 1.250 iken, bu sayı 10 Aralık itibarıyla yüzde 69,7 artışla 2.121'e ulaştı.

Listelenen üst düzey üretim şirketlerinin piyasa değeri 2017-2021 döneminde önemli ölçüde arttı. Rapora göre, bu şirketler 2017'deki 7,47 trilyon yuana kıyasla 2021'de 11,79 trilyon yuan (1,69 trilyon ABD doları) işletme geliri elde etti.

Rapora göre, yıllar boyunca denizaşırı ülkelerdeki pazar genişlemesi sayesinde şirketlerin denizaşırı pazarlardan elde ettikleri gelir, 2017'de 13,77 trilyon yuan iken, 2021'de 27,51 trilyon yuana yükseldi.