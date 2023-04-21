Rapor: Çin'in Tahıl Üretiminin 2023'te İstikrarlı Büyümesini Sürdürmesi Bekleniyor

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin, tahıl ve önde gelen tarımsal ürünlerin arzını güvence altına alma konusunda yürüttüğü kesintisiz çalışmalar sayesinde bu yıl tahıl üretiminde istikrarlı bir büyüme elde edecek.

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin, tahıl ve önde gelen tarımsal ürünlerin arzını güvence altına alma konusunda yürüttüğü kesintisiz çalışmalar sayesinde bu yıl tahıl üretiminde istikrarlı bir büyüme elde edecek.

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın Çin'in tarım sektörünün görünümü hakkında yakın zamanda yayımladığı rapora göre ülkenin tahıl üretiminin 2023'te 694 milyon tona ulaşması bekleniyor. Rapora göre çeltik ve buğday üretimi sabit kalırken mısır ve soya fasulyesi üretimi artış gösterecek.

Raporda ayrıca kolza tohumu, yerfıstığı ve özel yağ bitkilerinin üretiminde büyük artış görüleceği ve Çin'in yağ bitkilerinin tam yıllık üretiminde yüzde 5,1'lik artış olmasının beklendiği dile getirildi.

Raporda kentsel ve kırsal bölgelerde yaşayanların gelirlerinde artışın ve gıda tüketiminin bir üst seviyeye çıkarılmasının, meyve ve et gibi besinlerin tüketimini artıracağı öngörüsü ifade edildi.

Raporda çeşitlendirilmiş gıda tedarik sisteminin inşasında kaydedilen yeni ilerlemelerle Çin'in tahıl ve önde gelen tarım ürünlerinin istikrarlı ve güvenli şekilde tedarikini sağlama yeteneğinin 2023'te daha da artacağı belirtildi.