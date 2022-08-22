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Rapor: Çin'in Tablet Sevkiyatları İkinci Çeyrekte Arttı

Rapor: Çin'in Tablet Sevkiyatları İkinci Çeyrekte Arttı

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BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Küresel pazar araştırma firması International Data Corporation'ın hazırladığı rapora göre, Çin'in tablet bilgisayar sevkiyatları, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak yaklaşık 7,29 milyon adede ulaştı.

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Küresel pazar araştırma firması International Data Corporation'ın hazırladığı rapora göre, Çin'in tablet bilgisayar sevkiyatları, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak yaklaşık 7,29 milyon adede ulaştı. Raporda söz konusu dönemde tablet üretiminin Kovid-19'a yönelik müdahale önlemlerinden az etkilenmesi sayesinde, tablet bilgisayar arzının tüketici talebini karşılamaya yeterli olduğu belirtildi. Tüketici tablet pazarındaki toplam sevkiyatlar, yıllık yüzde 13 artışla yaklaşık 6,73 milyon adede yükseldi. Ticari tablet pazarındaysa bir yıl önceye göre yüzde 52 düşüşle sadece 570.000 adet tablet sevk edildi. Rapora göre ikinci çeyrekteki küresel tablet sevkiyatları geçen yıla göre yüzde 0,3'lük artışla 40,5 milyon adede ulaşarak son üç çeyrekte görülen düşüşü tersine çevirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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