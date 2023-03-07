Rapor: Çin'in Doğal Güzellikleri Çevre Koruma Yasal Sistemiyle Korunacak

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'ndeki Yangtze Nehri'nin Wushan bölümü görülüyor, 19 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin, Güzel Çin İnisiyatifi'nin ilerlemesine yardımcı olan bir çevre koruma kanunları sistemi oluşturdu.

Çin ulusal yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunda Salı günü sunulan rapora göre bu sistem, temel ve kapsamlı kanun olarak Çevre Koruma Kanunu ile hava, su, katı atık, gürültü ve sulak alan gibi belirli alanları içeren bir dizi kanundan oluşuyor.

Öte yandan Yangtze Nehri Koruma Kanunu, Sarı Nehir Koruma Kanunu, Kara Toprak Koruma Kanunu ve halihazırda görüşülmekte olan Qinghai-Tibet Platosu'ndaki ekolojik korumaya ilişkin kanun tasarısı olmak üzere dört kanun da sisteme dahil edildi.