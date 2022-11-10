Rapor: Çin'in Dijital Ekonomisi 45 Trilyon Yuana Ulaştı

HANGZHOU, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Siber Alan Araştırmaları Akademisi tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre, Çin'in dijital ekonomisinin değeri 2021'de 45,5 trilyon yuana (yaklaşık 6,3 trilyon ABD doları) ulaşarak ülkenin GSYİH'sının yüzde 39,8'ini oluşturdu.

2022 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi'nin, Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang Eyaleti'nin Wuzhen kasabasındaki açılışı, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)

HANGZHOU, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Siber Alan Araştırmaları Akademisi tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre, Çin'in dijital ekonomisinin değeri 2021'de 45,5 trilyon yuana (yaklaşık 6,3 trilyon ABD doları) ulaşarak ülkenin GSYİH'sının yüzde 39,8'ini oluşturdu.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan sulak alan kasabası Wuzhen'de düzenlenen 2022 Dünya İnternet Konferansı (WIC) Wuzhen Zirvesi'nde yayınlanan Çin İnternet Geliştirme Raporu 2022, dijital ekonominin Çin'in istikrarlı ekonomik kalkınmasının önemli unsurlarından biri haline geldiğini ortaya koydu.

Zirvede, bu raporun yanı sıra, "Dünya İnternet Gelişim Raporu 2022" başlıklı bir başka rapor daha yayınlandı. Bu raporda da dünya genelinde 47 ülkede dijital ekonominin katma değerinin 2021'de yıllık yüzde 15,6 artışla 38,1 trilyon ABD dolarına ulaştığı belirtildi.

Raporda, dijital ekonominin küresel ekonomik toparlanmayı sağlayan önemli bir motor haline geldiği belirtildi.

"Bağlantılı bir Dünyada Ortak Bir Dijital Geleceğe Doğru - Siber Alanda Ortak Geleceğe Sahip bir Topluluk İnşa Etme" temalı bu yılki zirveye, hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak 120'den fazla ülke ve bölgeden 2.100'den fazla konuk katıldı. Raporlar zirvenin önemli bir parçası olarak 2017'den bu yana altı yıldır üst üste yayınlanıyor.