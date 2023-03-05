Rapor: Çin'in Büyük Ülke Diplomasisi Son 5 Yılda İlerleme Kaydetti

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang'ın sunduğu hükümet çalışma raporuna göre, Çin karakterli büyük ülke diplomasisi son beş yılda tüm cephelerde yürütüldü.

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang'ın sunduğu hükümet çalışma raporuna göre, Çin karakterli büyük ülke diplomasisi son beş yılda tüm cephelerde yürütüldü.

Pazar günü ulusal yasama organına sunulan hükümet çalışma raporunda, Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve diğer Parti ve devlet liderlerinin çok sayıda ülkeyi ziyaret ettiği, çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak birçok önemli diplomatik etkinliğe katıldığı ve Çin'in de bir dizi önemli diplomatik etkinliğe ev sahipliği yaptığı vurgulandı.

Raporda, "Cesaret ve konumumuzu koruma becerisiyle Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruduk. Küresel ortaklıkları aktif şekilde genişlettik, açık bir dünya ekonomisi inşa etmek için çalıştık, çok taraflılığı koruduk ve ortak bir geleceğe sahip bir insan topluluğunun inşasını teşvik ettik" denildi.

Raporda ayrıca, sorumlu bir büyük ülke olarak Çin'in, uluslararası Kovid-19 işbirliğinin geliştirilmesinde ve küresel zorlukların ve bölgesel hassas meselelerin ele alınmasında önemli ve yapıcı roller oynadığı, böylece küresel barış ve kalkınmaya önemli katkılarda bulunduğu belirtildi.