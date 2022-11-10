Rapor: Çin'in Anlık Perakende Pazarı 2026 Yılına Kadar 1 Trilyon Yuanı Aşacak

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Zincir-Mağaza ve Franchise Derneği tarafından yayınlanan rapora göre, Çin'in anlık perakende pazarı son yıllarda hızlı bir şekilde büyüdü ve 2026 yılına kadar 1 trilyon yuanı (yaklaşık 138 milyar ABD doları) aşması bekleniyor.

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Zincir-Mağaza ve Franchise Derneği tarafından yayınlanan rapora göre, Çin'in anlık perakende pazarı son yıllarda hızlı bir şekilde büyüdü ve 2026 yılına kadar 1 trilyon yuanı (yaklaşık 138 milyar ABD doları) aşması bekleniyor.

Rapora göre, genellikle çevrimiçi ve çevrimdışı sipariş alınmasından itibaren bir saat içinde hızlı teslimat sunan gelişmekte olan perakende sektörü, pazar ölçeğinde son beş yılda yaklaşık yüzde 81 oranında genişleme kaydetti.

Bakkallar ve süpermarketler gibi birçok perakende satış noktası, yakınlarda yaşayan veya çalışan tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için mağazadan kapıya çevrimiçi alışveriş ve teslimat hizmetleri sunuyor.

E-ticaret platformları da büyük veriye dayalı tüketici bilgileri ve kapsamlı dağıtım ağlarından yararlanarak bu trene katıldı.

Çinli çevrimiçi yemek dağıtım devi Meituan, 2018'de anlık perakende hizmetlerini tanıttı ve 2021'de satış değerinin gıda dağıtım işinin yüzde 12'sini oluşturduğunu gördü. Meituan'ın anlık perakende hizmetleri için günlük ortalama sipariş hacmi 2022'nin ikinci çeyreğinde 4,3 milyona ulaştı.

Raporda, dijitalleşme ve hızlı teslimatın birleşiminin, geleneksel perakendecilerin tüketici topluluklarının ölçeğini genişletmesine yardımcı olması bakımından anlık perakende pazarının umut dolu bir geleceğe sahip olduğuna dikkat çekildi.