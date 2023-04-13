Rapor: Çin'in 2022 Kıyı Deniz Seviyeleri 1980'den Beri En Yüksek Noktaya Ulaştı

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Çin'in kıyı deniz seviyelerinin geçen yıl 1980'den bu yana en yüksek noktaya ulaştığını söyledi.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletine bağlı Danzhou'daki bir sahil otoyolunun manzarası görülüyor, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Çin'in kıyı deniz seviyelerinin geçen yıl 1980'den bu yana en yüksek noktaya ulaştığını söyledi.

Çarşamba günü yayımlanan yıllık raporda, Çin'deki deniz seviyesi değişiklikleri kaydedilirken, 2022'deki kıyı deniz seviyelerinin, 1993 ile 2011 arasındaki ortalama seviyelere göre 94 milimetre daha yüksek olduğu tespit edildi.

Rapora göre Çin'in kıyı deniz seviyeleri, iklim ısınması nedeniyle daha hızlı yükseliyor. 1980'den 2022'ye kadar Çin'in kıyı deniz seviyeleri yılda 3,5 milimetre hızla yükselirken, 1993 ile 2022 arasında bu hız yılda 4 milimetreye ulaştı.

Raporda, deniz seviyesindeki yükselme hızının artmasının ekolojik çevre ve kıyı bölgelerinin sürdürülebilir sosyal ve ekonomik gelişimi üzerinde kalıcı bir etkisi olabileceği uyarısı yer aldı.

Bakanlığa göre, 2022'de daha yüksek kıyı deniz seviyeleri, fırtınalardan kaynaklanan kabarmaları kötüleştirdi ve kıyı bölgelerinde su baskınlarının oluşmasına katkıda bulundu.