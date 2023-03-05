Rapor: Çin; Hong Kong, Makao, Taiwan ile İlgili Çalışmalarda İlerleme Kaydetti

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin hükümeti çalışma raporuna göre, Çin son beş yıldır Hong Kong, Makao ve Taiwan ile ilgili çalışmalarda yeni ilerlemeler kaydetti.

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin hükümeti çalışma raporuna göre, Çin son beş yıldır Hong Kong, Makao ve Taiwan ile ilgili çalışmalarda yeni ilerlemeler kaydetti.

Pazar günü ulusal yasama organına sunulan raporda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Ulusal Güvenliği Koruma Yasası'nın formüle edilerek yürürlüğe konduğu, ayrıca Hong Kong ve Makao'nun vatanseverler tarafından yönetilmesi ilkesinin bu iki bölgede uygulandığı belirtildi.

Raporda, "Hong Kong'un düzeni yeniden sağlayıp refaha ulaşmasına yönelik yeni bir safhaya girmesini sağladık" ifadesi yer aldı.

Raporda, merkezi hükümetin Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin kalkınmasını desteklediği ve ekonomilerini geliştirmede, yaşam standartlarını iyileştirmede, Kovid-19'a müdahalede ve istikrarı korumada Hong Kong ve Makao'ya destek verdiği belirtildi.

Raporda ayrıca, bölücülük ve müdahalelerle kararlı şekilde mücadele edildiği ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl şekilde ilerlemesini daha çok destekleme yönünde çaba sarf edildiği vurgulandı.