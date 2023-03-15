Rapor: Çin Ekonomisinin Pandemi Sonrası Toparlanması Küresel Ticareti Artıracak

HELSİNKİ, Mart 15 (Xinhua) -- Finlandiya Merkez Bankası Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının özel tüketimi artırarak, küresel ticareti canlandırabileceğini belirtti.

Bankanın son raporuna göre özel tüketimin gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) katkısı pandemi sırasında daraldı ancak şimdi Kovid-19 öncesi büyüme trendine geri dönebilir. Raporda, Çin'in dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olması nedeniyle, bu durumun orta ve uzun vadede küresel ticaretin sektörel ve coğrafi yapısı üzerinde önemli bir etkisi olacağı belirtildi.

Rapora göre Çin'de gıda imalatının yanı sıra tarım, tekstil, sağlık ve seyahat hizmetleri sektörlerine yönelik talepte kayda değer bir artış görüldü.

Çin'e tüketim malları ihraç eden Kamboçya ve Vietnam gibi gelişmekte olan Asya ekonomileri, bu nedenle göreceli olarak en çok fayda sağlayacak ekonomiler olacak.

Amerika Birleşik Devletleri ve Euro bölgesi Çin'e yaptıkları katma değerli ihracatta ılımlı bir düşüş görebilecek olsa da, ABD tarım ve gıda imalatı sektörleri bu değişimden kazançlı çıkacak.

Rapora göre İtalya ve Fransa, gıda ürünleri, tekstil ve deri ürünleri ile tüketici kimyasallarına yönelik talep artışından kazançlı çıkacak. Dahası, İrlanda ve İspanya'dan Çin'e yapılan ihracat, gıda ürünleri ile diğer imalat ve seyahatle ilgili hizmetlere yönelik taleple artabilir.

Rapor, bankanın gelişmekte olan ekonomiler konusunda uzmanlaşmış araştırma enstitüsü olan Finlandiya Merkez Bankası Gelişmekte Olan Ekonomiler Enstitüsü tarafından hazırlandı.