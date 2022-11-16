Rapor: Çin'de Yapımı Devam Eden 5G+ Endüstriyel İnternet Projesi Sayısı 1.800'ü Aştı

SHENZHEN, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'de internetin gelişimine ilişkin bir rapora göre ülkede 2021'de 1.800'ün üzerinde 5G+ endüstriyel internet projesi yapım aşamasında yer aldı.

SHENZHEN, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'de internetin gelişimine ilişkin bir rapora göre ülkede 2021'de 1.800'ün üzerinde 5G+ endüstriyel internet projesi yapım aşamasında yer aldı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde Salı günü başlayan 2022 Çin İnternet Konferansı'nda açıklanan rapora göre 1.800'den fazla proje, Çin ulusal ekonomisinin demir-çelik ve elektrik üretimi gibi 20'nin üzerinde kilit sektörünü kapsıyor.

Raporda 2021'de Çin'de 76 milyonu aşkın cihazı birbirine bağlayan 100'den fazla etkili endüstriyel internet platformunun bulunduğu belirtildi.

Rapora göre Çin'in dijital ekonomisinin değeri 2021'de 45,5 trilyon yuana (yaklaşık 6,46 trilyon ABD doları) ulaşarak dünyada ikinci sıraya yükseldi ve ülke geçen yılın sonu itibarıyla kullanımda olan 1,42 milyonu aşkın 5G baz istasyonuyla dünyanın en büyük 5G şebekesini kurdu.