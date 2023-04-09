Rapor: Çin'de Yapay Zeka Pazar Değeri 2026'da 26 Milyar Doları Aşacak

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'de yapay zeka pazar değerinin 2026 yılında 26,44 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Küresel pazar araştırma şirketi International Data Corporation'ın (IDC) raporuna göre, ülkedeki yapay zeka pazarına yönelik harcamaların 2023'te 14,75 milyar ABD dolarına ulaşacağı ve dünya toplamının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturacağı tahmin ediliyor.

Raporda, Çin'in yapay zeka pazarının bileşik yıllık büyüme oranının, 2021-2026 döneminde yüzde 20'yi aşması öngörülüyor.

Çin'in yapay zeka pazarının uzun vadeli genişlemesi konusunda iyimser olan IDC, daha iyi uygulama senaryolarına sahip olunmasını teşvik etmede yapay zeka teknolojisinin inovasyonunun ve güncellenmesinin önemini vurguladı.

Raporda, işletmelerin dijital dönüşüme yönelik istekli olmalarının, Çin pazarındaki talep çeşitliliğini de canlandıracağı belirtildi.