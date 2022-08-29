Rapor: Avustralya'da eyalet parlamentosu personeli cinsel tacize maruz kaldı

Avustralya'nın Tazmanya eyaleti parlamentosunda çalışanlara ilişkin yayımlanan raporda, parlamento personelinin üçte ikisinin cinsel taciz, zorbalık veya ayrımcılığa maruz kaldığı belirtildi.

İşyeri kültürüne ilişkin bir rapor yayımlayan, eyaletin Ayrımcılıkla Mücadele Yetkilisi Sarah Bolt, söz konusu raporun içeriğini "rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

Raporda, parlamento personelinin üçte ikisinin cinsel taciz, zorbalık ve ayrımcılığa maruz kaldığı ortaya konuldu.

Rapor için yapılan bir ankette görüşülen 318 kişiden yüzde 15'i cinsel tacize uğradığını, yüzde 40'ı zorbalıktan şikayet ettiğini ve yüzde 24'ü ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi.

Kadınların cinsel taleplerle veya baskıyla karşı karşıya kaldıkları, uzaktan çalışma sürecinde evlerine kadar takip edildikleri anlatıldı.

Rapora göre, personel ayrıca sosyal medyada ve telefon görüşmelerinde müstehcen yorumlar almaktan, cinsel hareketlerden ve vücudun bazı bölümlerinin teşhir edilmesinden şikayet etti.

Zayıf denetimden şikayet eden personel, işlerini kaybetme korkusu nedeniyle şikayette bulunmaktan kaçındıklarını ifade etti.

Eyalet Başbakanı Jeremy Rockliff, raporu bir "yüzleşme" olarak nitelendirdi ve sorunun öncelikli olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Rockliff, tavsiyelere göre hareket etmek için ortak bir meclis komitesi kurmanın en iyi yol olduğuna inandığını kaydetti.