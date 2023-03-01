Rapor: Avustralya'da Çatılara Kurulan Güneş Enerjisi Sistemleri Kömürün Yerini Almaya Hazırlanıyor

KANBERRA, 1 Mart (Xinhua) -- Avustralya'da çatılara kurulan güneş enerjisi sistemleri, ülkenin en önemli enerji kaynağı olarak kömürü geçmeye hazırlanıyor.

KANBERRA, 1 Mart (Xinhua) -- Avustralya'da çatılara kurulan güneş enerjisi sistemleri, ülkenin en önemli enerji kaynağı olarak kömürü geçmeye hazırlanıyor.

Güneş enerjisi danışmanlık firması SunWiz tarafından Çarşamba günü yayınlanan rapora göre, mesken ve iş yeri çatılarındaki küçük ölçekli güneş enerjisi sistemlerinin üretim kapasitesinin 20.000 megavatı (20 gigawat) aştığı ortaya kondu.

2.000 megavatlık Liddell kömür santralinin enerji devi AGL tarafından Nisan ayında kapatılmasıyla, çatılardaki güneş enerjisi sistemlerinin ilk kez Avustralya'nın en büyük elektrik kaynağı haline gelmesi bekleniyor.

Avustralya'da yılda 300.000 çatı üstü güneş enerjisi sistemi kuruluyor. Ülkedeki çatı üstü güneş enerjisi sistemi sayısı 3,4 milyondan fazla.

SunWiz'in Genel Müdürü Warwick Johnston, Avustralya Yayın Kurumu'na (ABC) yaptığı açıklamada, "Liddell kömür yakıtlı elektrik santrali Nisan 2023'te kapandığında, çatı güneş enerjisi sistemi tek başına ülke genelinde faaliyet gösteren kömür yakıtlı santrallerden daha fazla elektrik üretecek ve bu da çatı güneş enerjisini en büyük enerji sağlayıcısı haline getirecek" dedi.

Johnson, "Bu, milyonlarca Avustralyalı hane halkı ve işletme sayesinde mümkün olan ve Avustralya'nın gelişen güneş enerjisi endüstrisi tarafından desteklenen muazzam bir miktar" açıklaması yaptı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde, teknoloji için uygun görülen meskenlerin yüzde 82'sinde güneş panelleri bulunuyor. Bu rakam, dünya genelindeki ulusal oranın iki katından fazla.

Raporda, Avustralya'nın ilk 10.000 megavatlık güneş enerjisi kapasitesine ulaşmasının 11 yıl, ikinci 10.000 megavatlık kapasiteye ulaşmasının ise sadece dört yıl sürdüğü belirtildi.

Rapora göre, toplam kurulumların 2023'te 3.000 megavat kapasite eklenmesiyle 2024'te 3.200 megavatı aşacağı tahmin ediliyor.