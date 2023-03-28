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Rapor: Asya'nın Gsyih'sinin 2023'te Yüzde 4,5 Büyümesi Bekleniyor

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Rapor: Asya'nın Gsyih'sinin 2023'te Yüzde 4,5 Büyümesi Bekleniyor

BOAO, 28 Mart (Xinhua) -- Boao Asya Forumu tarafından yayımlanan rapora göre, Asya'nın 2023 yılındaki ağırlıklı reel GSYİH büyüme oranı yüzde 4,5 olarak tahmin edildi.

Rapor: Asya'nın Gsyih'sinin 2023'te Yüzde 4,5 Büyümesi BekleniyorÇin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Boao'daki Boao Asya Forumu (BFA) Uluslararası Konferans Merkezi'nin önündeki çeşmeli meydan görülüyor, 27 Mart 2023. Forumun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, forumun bu yılki konferansı, 28-31 Mart tarihlerinde Çin'in ada eyaleti Hainan'ın kıyı kasabası Boao'da düzenlenecek. (Fotoğraf: Fan Yuqing/Xinhua)

BOAO, 28 Mart (Xinhua) -- Boao Asya Forumu tarafından yayımlanan rapora göre, Asya'nın 2023 yılındaki ağırlıklı reel GSYİH büyüme oranı yüzde 4,5 olarak tahmin edildi. 2022 yılı için beklenti yüzde 4,2 olarak açıklanmıştı.

Salı günü yayımlanan "Asya Ekonomik Görünümü ve Entegrasyon Gelişimi" başlıklı raporda, dünya ekonomisinin başlıca lokomotifi olan Asya ekonomilerinin 2023 yılında genel ekonomik toparlanma hızını artırdığı ve bunun da küresel ekonomik yavaşlama açısından öne çıkan bir performans olduğu belirtildi.

Raporda, Uluslararası Para Fonu'ndan alınan verilere atıfta bulunularak Çin ve Hindistan'ın bu yıl dünya büyümesinin yarısına katkıda bulunacağı öngörüldü.

Rapora göre, 2023'te kötüleşen küresel işgücü piyasasına rağmen, Asya'daki, özellikle Doğu Asya'daki istihdam durumu beklenenden daha iyi bir hal alabilir.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Asya Güncel Haberler

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