Rapor: Asya'nın Gsyih'sinin 2023'te Yüzde 4,5 Büyümesi Bekleniyor
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BOAO, 28 Mart (Xinhua) -- Boao Asya Forumu tarafından yayımlanan rapora göre, Asya'nın 2023 yılındaki ağırlıklı reel GSYİH büyüme oranı yüzde 4,5 olarak tahmin edildi.
BOAO, 28 Mart (Xinhua) -- Boao Asya Forumu tarafından yayımlanan rapora göre, Asya'nın 2023 yılındaki ağırlıklı reel GSYİH büyüme oranı yüzde 4,5 olarak tahmin edildi. 2022 yılı için beklenti yüzde 4,2 olarak açıklanmıştı.
Salı günü yayımlanan "Asya Ekonomik Görünümü ve Entegrasyon Gelişimi" başlıklı raporda, dünya ekonomisinin başlıca lokomotifi olan Asya ekonomilerinin 2023 yılında genel ekonomik toparlanma hızını artırdığı ve bunun da küresel ekonomik yavaşlama açısından öne çıkan bir performans olduğu belirtildi.
Raporda, Uluslararası Para Fonu'ndan alınan verilere atıfta bulunularak Çin ve Hindistan'ın bu yıl dünya büyümesinin yarısına katkıda bulunacağı öngörüldü.
Rapora göre, 2023'te kötüleşen küresel işgücü piyasasına rağmen, Asya'daki, özellikle Doğu Asya'daki istihdam durumu beklenenden daha iyi bir hal alabilir.