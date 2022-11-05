Rapor: Almanya 2030 İçin İklim Hedeflerini Gerçekleştirmekten Uzak

BERLİN, 5 Kasım (Xinhua) -- Alman hükümetinin iklim meselelerinde uzman konseyi tarafından Cuma günü yayınlanan bir rapora göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi 2030 için iklim hedeflerine ulaşmaktan çok uzak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir termik santralin önünden geçen tren, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

BERLİN, 5 Kasım (Xinhua) -- Alman hükümetinin iklim meselelerinde uzman konseyi tarafından Cuma günü yayınlanan bir rapora göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi 2030 için iklim hedeflerine ulaşmaktan çok uzak.

Hedeflerin münferit sektörler ve bir bütün olarak ekonomi tarafından kaçırıldığını vurgulayan konsey üyesi Thomas Heimer, "Şimdiye kadar elde edilen emisyon azaltma oranları, 2030 iklim koruma hedeflerini karşılamak için yeterli olmaktan uzak" dedi.

Almanya, sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 65 oranında azaltmayı ve başlangıçta planlanandan beş yıl erken yani 2045 itibarıyla iklim nötr olmayı hedefliyor.

Heimer, bu hedeflere ulaşmak için yıllık emisyon azaltımlarının mevcut seviyelerinin iki katından fazla olması gerektiğini vurguladı. Diğer yandan, bu hedefin tutturulabilmesi için Almanya'nın ulaştırma sektörüne yönelik vergi indirimlerinin de 14 kat artması gerekecek.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde bir yolda seyir halindeki araçlar görülüyor, 18 Mart 2022. (Fotoğraf: Armando Babani/Xinhua)

Çalışmada incelenen 2000-2021 döneminde, Almanya'daki sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 27 oranında azaldığı görüldü. Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 6-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde Alman hükümetinin sunduğu rapora göre, ülkenin enerji sektörü bu düşüşün neredeyse yarısına katkıda bulundu.

Diğer yandan, Almanya'nın sanayisi ile binalarında ve ulaşım sektörlerindeki emisyonlarda bir "durgunluk aşaması, hatta hafif bir artış" görüldü. Raporda, sanayi ve ulaşımdaki emisyonların Kovid-19 pandemisi nedeniyle düşmesine rağmen, bu eğilimin 2021'de tersine döndüğü tespiti yer aldı.

Emisyon azaltıcı teknolojilerin etkileri, daha fazla refah ve ekonomik büyüme ile dengelendi. Konsey başkanı Hans Martin Henning, "Verimlilik büyümelerinin etkisi genel ekonomik büyüme, geniş yaşam alanları ve artan ulaşımlarıyla giderilmiş oldu" dedi.

Karbon nötrlüğü elde etmek amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'deki Wilmersdorf elektrik santralinde yıkılmakta olan bacalar, 9 Ekim 2021. (Fotoğraf: Shan Yuqi/Xinhua)