Rapor: ABD Kasten Diğer Ülkelerde İnsan Haklarını İhlal Ediyor

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından yayımlanan bir raporda, ABD'nin diğer ülkelerde insan haklarını kasten ihlal ettiği ve adaleti çiğnediği kaydedildi.

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından yayımlanan bir raporda, ABD'nin diğer ülkelerde insan haklarını kasten ihlal ettiği ve adaleti çiğnediği kaydedildi. Raporda ABD'nin böylece küresel barış ve kalkınmayı sabote ettiği ve insan haklarının ilerlemesine engel teşkil ettiği belirtildi.

Salı günü yayımlanan raporda, ABD'nin uluslararası toplumda güç siyaseti izlediği ve sık sık zor kullandığı ifade edildi. ABD'nin "vekalet savaşları"nı kışkırttığını ve ayrım gözetmeksizin tek taraflı yaptırımlar uyguladığını kaydeden raporda ayrıca Washington'ın göçmenlerin haklarını ciddi şekilde ihlal ettiği ve Guantanamo Körfezi'ndeki gözaltı kampını kapatmayı reddettiği ifade edildi.

Raporda, Brown Üniversitesi'nin Savaş Maliyetleri projesi tarafından yayımlanan verilere dayanılarak, ABD hükümetinin 21. yüzyılın başından bu yana 85 ülkede "terörle mücadele" diye adlandırdığı faaliyetleri yürüttüğü, en az 929.000 kişiyi doğrudan öldürdüğü ve 38 milyon kişiyi yerinden ettiği belirtildi.

Rapora göre ABD, perde arkasından diğer ülke ve bölgelerde savaşları kışkırttı. Pentagon'un, 2017'den 2020'ye kadar Ortadoğu ve Asya-Pasifik bölgesinde 127e kapsamında 23 "vekalet savaşı" başlattığı bilgisi de raporda yer aldı. 127e olarak adlandırılan program kapsamında, ABD özel harekat kuvvetleri, yurtdışındaki ABD misyonlarını yürütmek için vekil kuvvetleri eğitme yetkisine sahip.

ABD'nin dünya çapında tek taraflı yaptırımları en fazla uygulayan ülkelerden biri konumunda olduğu da raporda yer buldu. Yayımlanan metinde, söz konusu yaptırımların, hedef alınan ülkelerin insan haklarını koruma kapasitesini ve seviyesini büyük ölçüde zayıflattığının altı çizildi.

Ek olarak ABD'nin defalarca ve kasıtlı olarak küresel iklim yönetimini baltaladığı yönünde ifadeler de raporda yer alırken, dışlayıcı göçmenlik politikalarıyla da trajedilere neden olduğu kaydedildi.

Raporda, 2002'de kurulan ve bir dönem yaklaşık 780'e yakın kişinin tutulduğu Guantanamo Körfezi gözaltı kampına da değinildi. Kampta bulunan insanların çoğunun yargılanmadan tutuklandığı ve burada zalimce ve insanlık dışı muamele altında tutulduğu kaydedildi. Raporda ABD'nin gözaltı kampını kapatmayı reddettiğine dikkat çekilirken söz konusu kamp, ABD'nin "amansız insan hakları ihlallerinin çirkin bir bölümü" şeklinde nitelendirildi.