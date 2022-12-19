Rapor: ABD Federal Hapishanelerindeki Kadın Mahkumlar Cinsel İstismara Maruz Kalıyor

ANONS (İngilizce): XİA LİN, Xinhua muhabiri:

"ABD Senatosu Daimi Soruşturma Alt Komitesi, federal hapishanelerde kadın mahkumlara yönelik cinsel istismarı ortaya çıkarmak için Aralık ayı ortasında bir rapor yayınladı. Rapora göre, Federal Cezaevleri Bürosu (BOP) çalışanları, son on yılda federal kadın hapishanelerinin en az üçte ikisinde kadın mahkumlara cinsel istismarda bulundu. Raporda, "BOP, üst düzey hapishane yetkilileri tarafından yapılanlar da dahil olmak üzere tekrar eden cinsel istismarı önlemede, tespit etmede ve durdurmada başarısız oldu" denildi. Rapor, Kaliforniya'nın Dublin kentindeki tamamı kadınlardan oluşan hapishanede, eski gardiyan ve papazın kadın mahumlara cinsel istismarda bulunduğunu ortaya çıkardı. Alt komite başkanı ABD Senatörü Jon Ossoff, "Mahkumların cinsel istismarı, insan haklarının ve Anayasal hakların ağır bir ihlalidir" dedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, New York'tan bildiriyor.

(XHTV)