Rapor: ABD'deki Otomobil Sektörü, Araç Satışlarında Son On Yılın En Kötü Yılını Yaşadı

ABD'nin Detroit kentinde düzenlenen 2022 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (NAIAS) sergilenen Cadillac Lyriq elektrikli aracı, 14 Eylül 2022. (Fotoğraf: Michael Strong/Xinhua)

Otomobil üreticileri bilgisayar çiplerinin tedarikinde sıkıntısı yaşanmasını beklemeleri yüzünden ABD'de araç sıkıntısı devam ediyor.

NEW YORK, 5 Ocak (Xinhua) -- ABD'deki otomobil sektöründe tedarik zinciri sorunları, yüksek faiz oranları ve düşük envanter gibi sorunlar tam gaz devam ederken, analistler ülkede geçen yıl 13,7 milyon civarında yeni aracın satıldığını ve bunun son on yıldaki en düşük rakam olduğunu belirtti.

Wall Street Journal'da Çarşamba günü yer alan habere göre, 2022'de 2021'e kıyasla yüzde 8'lik düşüş kaydedilirken, 2023 için beklenti çok da iyi değil: Satış rakamlarının pandemi öncesi seviyelerin çok altında kalması ve yaklaşık 17 milyon yeni otomobilin satılması bekleniyor.

Otomobil haber portalı Jalopnikin de sektördeki olumsuz gidişatla ilgili haberinde, "Satışlardaki düşüş, tarihi düşük faiz oranları ve parça sıkıntısının sona ermesinin satışlarda toparlanmayı hızlandıracağını umut ederek yıla başlayan sektör için tersine dönüşü işaret ediyor" dedi.

Otomobil üreticilerinin bilgisayar çiplerinin tedarikinde sıkıntısı yaşanmasını beklemeleri yüzünden araç sıkıntısının devam ettiği vurgulanan haberde, Rusya'nın önemli bir otomobil parçası tedarikçisi olan Ukrayna'daki askeri harekatının tedarik zinciri sorunlarına katkıda bulunduğuna dikkat çekildi.

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 2022 Los Angeles Otomobil Fuarı'ndaki basın tanıtımı sırasında yeni enerjili hiper arabayı inceleyen ziyaretçiler, 17 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

Danışmanlık firması Deloitte'nin yeni anketi mevcut senaryoyu daha da kötü hale getirdi. Anket, ABD'li tüketicilerin artan fiyatlarla, satın alma arzularına rağmen elektrikli araçlardan (EV) uzak durduğunu gösterdi.

Ankete göre, ABD'deki 10 potansiyel elektrikli araç alıcısından yaklaşık yedisi, bir sonraki araçları için 50.000 ABD dolarından daha az ödemeyi umuyor; bu ise bugün piyasada bulunan elektrikli araçların çoğunun fiyatı açısından ulaşılması zor bir rakam.