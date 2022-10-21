Rapor: ABD'de Kovid Pandemisi Sırasında Anne Ölümlerinde Artış Yaşandı

LOS ANGELES, 21 Ekim (Xinhua) -- ABD hükümetinin Çarşamba günü açıkladığı bir rapora göre Kovid-19 pandemisi sırasında gebelik ve doğum komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybeden Amerikalı kadınların sayısında artış yaşandı ve bundan en fazla etkilenenler Afrikalı-Amerikalı kadınlar oldu.

LOS ANGELES, 21 Ekim (Xinhua) -- ABD hükümetinin Çarşamba günü açıkladığı bir rapora göre Kovid-19 pandemisi sırasında gebelik ve doğum komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybeden Amerikalı kadınların sayısında artış yaşandı ve bundan en fazla etkilenenler Afrikalı-Amerikalı kadınlar oldu.

ABD'de her yıl yüzlerce kadın, "anne ölümü" adı verilen gebelik ve doğum komplikasyonları yüzünden hayatını kaybediyor.

ABD Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi tarafından yayımlanan rapora göre Kovid-19'a yakalanan hamile kadınların, gebelik komplikasyonları yaşaması, ciddi hastalık ve ölüm riskiyle karşılaşması daha olası olduğu için Kovid-19 pandemisi, anne sağlığına yönelik zorlukları beraberinde getirdi.

Araştırmalarda anne ölümlerinde ırk ve etnik kökene dayalı eşitsizlikler de bildiriliyor.

Raporda pandemi sırasında ABD'deki anne ölümlerinin 2018 ve 2019'a göre artış gösterdiği ve Kovid-19'un 2020 ve 2021'deki tüm anne ölümlerinin dörtte birine katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Raporda, Afrikalı-Amerikalı kadınlardaki anne ölümü oranının, Beyaz ve Hispanik kadınlara göre aşırı şekilde yüksek olduğu bulgusu da yer alıyor.