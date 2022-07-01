Rapor: ABD'de 2,2 Milyon İnsan Akan Suya ve Temel Sıhhi Tesisata Erişimi Olmadan Yaşıyor - Haberler

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Rapor: ABD'de 2,2 Milyon İnsan Akan Suya ve Temel Sıhhi Tesisata Erişimi Olmadan Yaşıyor

Xinhua - Güncel
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Rapor: ABD'de 2,2 Milyon İnsan Akan Suya ve Temel Sıhhi Tesisata Erişimi Olmadan Yaşıyor

DigDeep, bu insanların sadece hayatta kalmak amacıyla kullandıkları su için aylık gelirlerinin önemli bir kısmını harcadığını belirtti.

DigDeep, bu insanların sadece hayatta kalmak amacıyla kullandıkları su için aylık gelirlerinin önemli bir kısmını harcadığını belirtti.

NEW YORK, 30 Haziran (Xinhua) -- Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan DigDeep Salı günü yayımladığı bir raporda, evde akan suya sahip olmanın ABD'deki pek çok insan için bir mücadele olduğunu ve temiz suya sahip olmayanların ezici bir çoğunlukla beyaz olmayan topluluklardan geldiğini söyledi.

Amerikan evlerine temiz, sıcak ve soğuk akan su getirmeyi amaç edinen Los Angeles merkezli kuruluş, Amerika'da 2,2 milyondan fazla insanın hala evlerinde akan su ve temel sıhhi tesisatı olmadan yaşadığını ve on milyonlarca insanın da yeterli sağlık koşullarından yoksun olduğunu kaydetti.

Suya erişim yokluğundan olumsuz etkilenen milyonlarca insan, ezici bir şekilde beyaz olmayan topluluklardan geliyor. Yerli hanelerin beyaz hanelere göre 19 kat, siyah ve Latin hanelerin ise iki kat daha fazla susuz yaşama olasılığı bulunduğu ifade edildi.

Insider'ın sözlerine yer verdiği DigDeep'in kurucusu ve CEO'su George McGraw, "Bu insanlar, suyu sadece hayatta kalabilmek amacıyla kullanırken aylık gelirlerinin önemli bir kısmını harcıyor" dedi ve "Suya erişimin olmaması; diyabet, akıl sağlığı vakaları gibi sağlık sorunlarına ve şişelenmiş su satın almak için bir yığın faturaya yol açıyor" diye ekledi.

McGraw'a göre suya erişim açığı, kentsel ve kırsal olmak üzere 50 eyaletteki toplulukları etkilese de en büyük etki, çoğunlukla izole edilmiş, haberlerde ele alınmayan ve görülmeyen kesimler olan kırsal alanlarda yaşanıyor.

Xinhua / Güncel

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