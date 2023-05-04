Rapor: 2022'de 258 Milyon İnsan Acil Gıda Yardımına İhtiyaç Duyuyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 4 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) ve ortakları tarafından yayımlanan Küresel Gıda Krizi Raporu'na göre, acil gıda, beslenme ve geçim yardımına ihtiyaç duyan insan sayısı çatışmalar, iklim değişikliği ve Kovid-19'un etkileri nedeniyle 2022'de üst üste dördüncü...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 4 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) ve ortakları tarafından yayımlanan Küresel Gıda Krizi Raporu'na göre, acil gıda, beslenme ve geçim yardımına ihtiyaç duyan insan sayısı çatışmalar, iklim değişikliği ve Kovid-19'un etkileri nedeniyle 2022'de üst üste dördüncü yılda da arttı.

Çarşamba günü yayımlanan rapor, 58 ülkede yaklaşık 258 milyon insanın kriz seviyesinde veya daha kötü seviyelerde akut açlık yaşadığını, yedi ülkede ise bireylerin potansiyel açlık riski altında bulunduğunu ortaya koydu.

Son açıklanan sayı, raporun yedi yıllık tarihindeki en yüksek değer olurken, artış büyük oranda analiz edilen nüfusun büyümesinden kaynaklanıyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres raporun önsözünde, "Çeyrek milyardan fazla insan şu anda şiddetli açlık seviyeleriyle karşı karşıya ve bazıları açlıktan ölmenin eşiğinde. Bu durum vicdana sığmaz" ifadelerini kullandı.

Guterres son yayımlanan raporu, "insanlığın açlığı sona erdirmek ve herkes için gıda güvenliğini ve daha iyi beslenmeyi sağlamak üzere 2 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi yolunda ilerleme kaydetmedeki başarısızlığının acı bir kanıtı" olarak tanımladı.

Rapora göre Afganistan'da, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Etiyopya'da, Nijerya'nın bazı bölgelerinde ve Yemen'de insanların yüzde 40'tan fazlası kriz ya da daha kötü koşullarda yaşadı. Buna ek olarak geçen yılın bir döneminde, Somalililerin yaklaşık yüzde 60'ı açlık ve yoksullukla karşı karşıya kaldı.

Raporda analiz edilen 42 büyük gıda krizinden 30'unda, beş yaş altındaki 35 milyonu aşkın çocuğun eriyip bitmiş durumda olduğu veya akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu belirtildi.

Ayrıca, yetersiz beslenmenin yaşamı en çok tehdit eden biçimlerinden biri olan şiddetli kilo kaybından muzdarip 9,2 milyon çocuk bulunuyor.

Çatışmalar ve aşırı hava olayları, akut gıda güvensizliğine ve yetersiz beslenmeye yol açmaya devam ederken, Kovid-19 salgınının ekonomik kalıntıları ve Ukrayna krizinin dalgalanma etkileri de durumu ağırlaştıran başlıca faktörler oldu.

Uluslararası toplumda, gıda krizlerinin yalnızca etkilerine müdahale etmek yerine temel nedenlerini ele almaya odaklanmak üzere bir paradigma değişikliğine gitme çağrısı yapıldı. Uluslararası kuruluşların, hükümetlerin, özel sektörün, bölgesel kuruluşların, sivil toplum ve toplulukların yenilikçi yaklaşımlar geliştirmesi gerektiği belirtildi.