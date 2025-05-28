Rap Şarkıcısı S.B.B. Uyuşturucu Suçundan Tahliye Edildi

Rap Şarkıcısı S.B.B. Uyuşturucu Suçundan Tahliye Edildi
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Kocaeli'de uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan yargılanan rap şarkıcısı S.B.B, mahkeme tarafından tahliye edildi. Duruşmada suçlamaları reddeden S.B.B.'nin duruşması eksiklikler nedeniyle ertelendi.

Kocaeli'de, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan yargılanmasına başlanan rap şarkıcısı S.B.B, tahliye edildi.

Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sosyal medya platformlarında "Lvbel C5" adıyla tanınan tutuklu sanık S.B.B. ve avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan S.B.B, hakkındaki suçlamayı reddetti.

S.B.B'nin tahliyesine karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Süreç

Şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan rap şarkıcısı S.B.B, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 6 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
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